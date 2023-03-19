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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ сделала заявление о возможном техническом поражении для «Пари НН»

19 Марта 2023 • 19:24 Комментировать
Пари НН
1:1
Торпедо Москва
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«Пари НН» наверняка получит техническое поражение за воскресный матч Премьер-лиги против «Торпедо». Дело в том, что за нижегородцев сыграл Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

РПЛ выпустила заявление, в котором объяснила, почему электронная система не заблокировала попадание Ярослава Михайлова в заявку на игру.

«Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях», - говорится в заявлении.

Как известно, две жёлтые карточки в первой части сезона Ярослав Михайлов получил в ПФЛ, играя за «Зенит-2».

В заявлении отмечается, что ответственность за подсчёт карточек лежит на клубах.

Поскольку «Торпедо» решило подавать протест, «Пари НН» получит поражение 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Пари НН
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