Талалаев: «Не хотелось бы, чтобы была только борьба»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Посмотрели поле перед игрой. В каком оно состоянии?

- Наверное, нормальное для того времени года и где мы находимся. Просто похолодало. Мы вчера были на разминке на стадионе «Локомотив», а, может быть, там аура такая, еще старая, намоленная, футбольная. Сегодня здесь прохладно. Но надеюсь, зрители придут, надышат, будет теплее.

- Поменяли вратаря, Бабурин сегодня начинает в воротах. По какой причине?

- У вас вообще поменяли полсостава. Я же не спрашиваю, по какой причине «Нижний»… За вами вообще следить невозможно. Мы меняем из-за определенных выводов, есть много факторов. Когда вратарь пропускает голы, с «Уралом» сыграли неплохую игру в обороне. Один удар в створ был по нашим воротам, и один пропустили. Дали шанс другому, у нас их три, они примерно одинаковые. Там еще на подходе у нас Виталик, неплохо вчера за молодежку сыграл. Поэтому в этой линии у нас вообще нет проблем.

- «Нижний Новгород» проводил матч на Кубок, вы готовились непосредственно к этому матчу. Может ли это стать преимуществом для «Торпедо»?

- Еще раз, по мне, мы неплохо начали чемпионат. Мы качественную игру в Краснодаре провели, неплохую игру без мяча показали с «Уралом». С мячом были проблемы из-за поля, из-за переходов с одного поля на другое. Может быть, из-за давления все-таки. Сегодня играем с командой, которая также находится в поиске, потому что пришел молодой ищущий тренер. Каждый раз какие-то эксперименты по схеме, по составу, по людям. Поэтому по мне так на этом поле можно играть в футбол. Другой вопрос: не передавит ли давление? Потому что для нас это очень важный матч, мы это понимаем. Для вас полегче дышится, вроде очечков побольше, но результаты весной тоже. Поэтому не хотелось бы, чтобы была только борьба. Я своих настраиваю, чтобы было побольше футбола.