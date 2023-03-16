Агент игрока «Пари НН» Сулейманова прокомментировал ситуацию с продлением контракта

Вадим Шпинёв, представитель футболиста «Пари НН» Тимура Сулейманова, высказался о продлении контракта игрока с клубом.

«Сегодня-завтра клуб сделает официальное заявление. Так что ждём», — заявил агент нападающего, чьи слова приводит издание Sport24.

Напомним, что Сулейманов присоединился к «Пари НН» перед началом сезона 2021/2022. В нынешнем сезоне Тимур провёл 24 матча в рамках всех состязаний, забив десять голов при двух результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в один миллион евро.