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«Пари НН» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

19 Марта 2023 • 16:00 Комментировать
Пари НН
1:0
Торпедо Москва
перерыв

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Торпедо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Пари НН1:0Торпедо Москва
(1:0) Гоцук Кирилл34' 
Нигматуллин АртурСтоцкий ДмитрийГоцук КириллМасоэро Лукас ГабриэльЮлдошев ИброгимхалилМайга МамадуМихайлов ЯрославГлушаков ДенисРыбчинский ДмитрийКротов ВячеславСулейманов Тимур
Запасные: Каккоев НикитаБерковский ИльяСевикян ЭдгарАнисимов АртурКалинский НиколайЯковлев Владислав ГеннадьевичШарипов АльбертЯнсане МомоГойло НикитаАлександров ВикторШильцов Константин
Бабурин ЕгорРоганович БоянКутепов ИльяЖуравлёв ЮрийШляков ЕвгенийНетфуллин РавильКожемякин ОлегРейна ЙордиЮзепчук РоманСтефанович ИльяКухарчук Илья
Запасные: Жажа КоэльоСавич ИгорЛебеденко ИгорьКараев ДавидЧурич МариоПрошкин ЕгорДовбня АлександрШапич СтефанТурищев МаксимОрехов Александр
19 марта. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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Евро-Футбол.Ру,
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ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
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