«Пари НН» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Торпедо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Гоцук Кирилл34'
Нигматуллин Артур•Стоцкий Дмитрий•Гоцук Кирилл•Масоэро Лукас Габриэль•Юлдошев Иброгимхалил•Майга Мамаду•Михайлов Ярослав•Глушаков Денис•Рыбчинский Дмитрий•Кротов Вячеслав•Сулейманов Тимур
Бабурин Егор•Роганович Боян•Кутепов Илья•Журавлёв Юрий•Шляков Евгений•Нетфуллин Равиль•Кожемякин Олег•Рейна Йорди•Юзепчук Роман•Стефанович Илья•Кухарчук Илья
19 марта. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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