​Управляющий партнёр PARI Сергеев указал на технологическую отсталость РПЛ – «Пари НН» должны засчитать поражение

«Пари НН» получит техническое поражение за участие в матче против «Торпедо» дисквалифицированного футболиста. У Ярослава Михайлова накопились четыре жёлтые карточки, две из которых он получил летом в ПФЛ, где играл за «Зенит-2». Комментарий по поводу ситуации дал управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев.

Ранее РПЛ заявила, что электронная система позволила внести Михайлова в заявку, ведь карточки в низших лигах не отслеживаются.

«Понимаю, что кто-то в клубе обосрался, но... у нас реально в таком технологическом состоянии находится лига и федерация, что клубы самостоятельно должны уведомлять о карточках, полученных в российских же соревнованиях? Человек получает во второй лиге карточку, а РПЛ этого не видит, ну бред же...» - написал Сергеев в телеграм-канале.

Отметим, что матч «Пари НН» - «Торпедо» завершился со счётом 1:1.