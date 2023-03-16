​Казарцев заменил отстранённого Жабченко в судейской бригаде на матч «Пари НН» - «Торпедо»

На матче 20-го тура Премьер-лиги России между «Пари НН» и «Торпедо» произошли изменения в судейской бригаде. В качестве ВАР на игре будет работать Василий Казарцев. Он заменил Анатолия Жабченко, который был отстранён по итогам своей работы на кубковом поединке между «Спартаком» и «Уралом». Об этом рассказывает пресс-служба РФС.

Матч чемпионата России между «Пари НН» и «Торпедо» пройдёт в воскресенье, 19 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что Анатолий Жабченко в игре «Спартак» - «Урал» не исправил ошибку Сергея Карасёва, не назначившего пенальти в пользу московской команды.