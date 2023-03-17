Гендиректор «Пари НН»: «Сулейманов - один из лидеров команды»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов поделился своим мнением о том, почему его клуб решил продлить контракт с Тимуром Сулеймановым. По его словам, Сулейманов является одним из лидеров команды, следовательно, продление отношений с ним выглядит совершенно естественным.

- За годы работы в нижегородском клубе Сулейманов открылся нам с лучшей стороны не только как профессионал, но и как человек, очень порядочный, понимающий, командный и небезразличный. Тимур является одним из лидеров нашей команды, - цитирует слова Измайлова официальный сайт нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне Сулейманов забил уже восемь голов, дважды по ходу сезона сделав «дубль».