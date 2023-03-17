Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Пари НН»: «Сулейманов - один из лидеров команды»

17 Марта 2023 • 22:57 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов поделился своим мнением о том, почему его клуб решил продлить контракт с Тимуром Сулеймановым. По его словам, Сулейманов является одним из лидеров команды, следовательно, продление отношений с ним выглядит совершенно естественным.

- За годы работы в нижегородском клубе Сулейманов открылся нам с лучшей стороны не только как профессионал, но и как человек, очень порядочный, понимающий, командный и небезразличный. Тимур является одним из лидеров нашей команды, - цитирует слова Измайлова официальный сайт нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне Сулейманов забил уже восемь голов, дважды по ходу сезона сделав «дубль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тимур Сулейманов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.80 2.09
Видео
18.03.23 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
18.03.23 в 16:30
Факел Факел
Сочи Сочи
3.15 3.55 2.28
Видео
18.03.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.23 3.65 3.15
Видео
Все матчи
Новости
17 Марта
23:47 · Россия. Премьер-лига
Генич предвкушает матч «Спартака» с «Оренбургом»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «Сулейманов - один из лидеров команды»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Юран хочет пива на стадионах 1
22:40 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 18 марта 2023
22:04 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России – 18 марта 2023
21:37 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 18 марта 2023
21:22 · Россия. Премьер-лига
«У Заболотного нет выдающихся качеств» — Быстров
21:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Оренбург» — это весёлая команда»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Промеса нельзя считать легендой «Спартака» 3
20:48 · Россия. Премьер-лига
Быстров: Промес — лучший легионер в истории РПЛ? Нет, конечно
20:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартаку» помешает газон и запредельный настрой «Оренбурга»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» устал от отсутствия серьёзных конкурентов в РПЛ»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Егорычев рассказал об ораторских качествах Ганчаренко
19:45 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Жду, что «Локомотив» с «Краснодаром» покажет хорошую игру»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Мор ожидает результативной игры в матче «Оренбург» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем