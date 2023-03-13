Игрок «Пари НН» Баньяк — о Роналдиньо: «Каждый раз это магия и улыбка»

Защитник «Пари НН» Маки Баньяк, ранее выступавший в системе «Барселоны», поделился мнением о бывшем игроке каталонского клуба Роналдиньо.

По словам камерунского футболиста, легендарный бразилец умел получать удовольствие от футбола, в отличие от многих современных игроков.

«Каждый раз это магия. И улыбка. Всегда-всегда. В современном мире футболисты, которые получают удовольствие, — редкость. Все стали как машины. Помешаны на физике, голах, победах», — цитирует Баньяка Sport24.

Баньяк подчеркнул, что результаты — это важно, но именно удовольствие от самой игры влюбляет детей в футбол.

Напомним, Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. В составе «сине-гранатовых» бразилец дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и «Золотой мяч».