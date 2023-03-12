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Йорди Рейна – о «Торпедо»: «Не сдаёмся и будем идти до конца»

12 Марта 2023 • 12:45 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Перуанский форвард столичного «Торпедо» Йорди Рейна заявил, что его команда не думает сдаваться, несмотря на турнирное положение и отсутствие побед в чемпионате России.

«Прямо сейчас моя команда находится в плохой ситуации, мы идём в РПЛ лишь на последнем месте. Но ни я, ни вся команда не сдаёмся, планируем идти дальше до конца, добиваться результата и исправлять ситуацию», - цитирует Рейну Sport24.

Перуанец, отметим, пришёл в состав «автозаводцев» совсем недавно – в конце минувшего февраля.

Напомним, что с начала весны «Торпедо» сыграло два матча – сначала боевую ничью с «Краснодаром» на выезде (2:2), а затем в Москве проиграло «Уралу» (0:1). Команда Андрея Талалаева идёт по-прежнему на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего лишь семь набранных очков за 19 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Йорди Рейна
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