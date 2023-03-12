Йорди Рейна – о «Торпедо»: «Не сдаёмся и будем идти до конца»

Перуанский форвард столичного «Торпедо» Йорди Рейна заявил, что его команда не думает сдаваться, несмотря на турнирное положение и отсутствие побед в чемпионате России.

«Прямо сейчас моя команда находится в плохой ситуации, мы идём в РПЛ лишь на последнем месте. Но ни я, ни вся команда не сдаёмся, планируем идти дальше до конца, добиваться результата и исправлять ситуацию», - цитирует Рейну Sport24.

Перуанец, отметим, пришёл в состав «автозаводцев» совсем недавно – в конце минувшего февраля.

Напомним, что с начала весны «Торпедо» сыграло два матча – сначала боевую ничью с «Краснодаром» на выезде (2:2), а затем в Москве проиграло «Уралу» (0:1). Команда Андрея Талалаева идёт по-прежнему на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего лишь семь набранных очков за 19 туров.