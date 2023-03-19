Игнатьев не верит в спасение «Торпедо»

Известный российский специалист Борис Игнатьев не верит в то, что московское «Торпедо» сможет сохранить свою прописку в высшей лиге российского футбола. По его мнению, сегодняшний ничейный результат в игре с «Пари НН» свидетельствует о сложностях команды.

- Чудо в футболе бывает, но редко. Я понимаю, если бы «Торпедо» сегодня обыграло «Пари НН» с крупным счетом при хорошей и качественной игре. У «Торпедо» немного шансов сохранить прописку в РПЛ, - поделился своими опасениями в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Торпедо» сразится на выезде с «Ростовом». До конца чемпионата остаются еще десять туров.