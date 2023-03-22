Чугайнов прокомментировал уход Талалаева из «Торпедо»

Бывший футболист столичного «Торпедо» Игорь Чугайнов высказался об уходе Андрея Талалаева из стана «автозаводцев».

«Для меня произошедшее непонятно. Команда, можно сказать, только вернулась со сборов, и руководство спустя месяц моментально решилось на расставание с третьим тренером за сезон», — приводит слова экс-тренера «Торпедо» издание RT. По его мнению, у специалиста могли быть основания, о которых никто не узнает.

Напомним, что сегодня, 22 марта, было объявлено об уходе Андрея Талалаева с поста тренера «Торпедо». По информации издания «Евро-Футбол.Ру», специалист покинул свой пост из-за ссоры с руководством «автозаводцев».