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​Кутепов вернулся в общую группу «Торпедо»

13 Марта 2023 • 17:34 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов вернулся к работе в общей группе. Об этом рассказал сам 29-летний футболист.

«Я сегодня уже работаю в общей группе. Тренируюсь со всей командой без ограничений. Со здоровьем всё хорошо, поэтому к матчу с «Пари НН» подойду в полной боевой готовности», - сказал Кутепов на видео, которое опубликовала пресс-служба московского клуба.  

Илья Кутепов пропустил субботний матч против «Урала», в котором «Торпедо» проиграло со счётом 0:1.

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с семью очками в активе. Гостевой матч против «Пари НН» команда проведёт 19 марта.

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ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
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