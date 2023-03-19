Талалаев прокомментировал скандал с Михайловым

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН» (1:1).

- Можно ли говорить о том, что второй тайм в исполнении вашей команды был лучшим за тот отрезок, что вы в команде?

- Да нет, были хорошие отрезки с «Уралом» и с «Краснодаром». Просто здесь постепенно футболисты, которые приехали и имеют индивидуальное мастерство, сыгрываются с командой, которые в последний момент добавились. Появляется взаимопонимание, тот же Жажа, тот же Рейна - они должны определять игру впереди. Стефановичу пока не хватает взаимосвязи. Я не скажу, что первые 20 минут были плохими. Я видел только опасный момент на 20-й минуте, кроме дальнего удара, ничего не было. Соперник владел мячом, подходил, там были какие-то подходы. Вообще, еще раз мы перед игрой говорили с вами про качество игры. Я удовлетворен тем, что делают мои ребята без мяча, это абсолютно точно. С мячом - можно быть точнее, конкретнее, быть в последней трети более креативными. А так, все сходится к тому - забьем, значит не проиграем. Не забьем, значит, проиграем. Как с «Уралом», хотя рисунок был очень похожим. То есть, совсем без доминирующей команды первый тайм. Во втором в концоке мы рассчитываем. Сейчас же все читали статьи, во всех командах так работаем, чтобы иметь вариант Б и в концовке имели усиление в атакующей линии. Все, кто у нас был в атаку, мы всех выпустили на гора. Но к сожалению, выиграть не смогли.

- То есть, вы недовольны выездной ничьей?

- Конечно, нас не спасают ничьи, нам нужно выигрывать. Сегодня руководители зашли к нам в раздевалку и сказали о том, что нам нужны победы, и дополнительные поощрения находят для того, чтобы ребята были мотивированы выигрывать матчи.

- В перерыве появилась информация, что Ярослав Михайлов не имеет права участвовать в игре, потому что две карточки в ПФЛ, две в РПЛ…

- … Конечно, мы знали, у нас работают люди, аналитик сидит, нам перезвонили. Но мы не доносили информацию до футболистов. В перерыве мы решали задачу, как из 0:1 сделать 2:1.

- Протест будете подавать?

- Безусловно. Мы прижаты не то, что к стенке, мы в нее впечатаны. Нам за любой шанс нужно цепляться зубами, всем чем возможно.