Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чурич: «Лебеденко и Рязанцев всегда как-то подкалывают и шутят»

12 Марта 2023 • 13:35 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич рассказал о шутках в команде.

«Я могу сказать про балканцев, мы всегда стараемся быть на позитиве и можем подшутить над ребятами [смеётся]. А так, я бы назвал Лебеденко и Рязанцева, они всегда как-то подкалывают и шутят», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

В настоящий момент «чёрно-белая» команда находится в довольно затруднительном положении: после 19 матчей автозаводцы сумели набрать только семь очков, в то время как на спасающей от прямого вылета 14 строчке находится воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 баллов. Также своё слово в этом туре ещё не сказали подмосковные «Химки» (15 место, 13 очков).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко Александр Рязанцев Марио Чурич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
32 мин
Зенит Зенит
Химки Химки
1
0
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
14:29 · Россия. Премьер-лига
Чурич – про 207 болельщиков: «Это грустно»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Малком стал автором первого гола в матче «Зенита» с «Химками»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Зобнин высказался о победе «Спартака»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Чурич: «У нас есть все шансы для того, чтобы остаться в Премьер-лиге»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Мы знаем, как играть с «Зенитом»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Маслов ответил, считает ли Промеса легендой «Спартака»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Есть футбольная кухня своя, не нужно ковыряться в белье»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Алдонин рассказал, за что будет бороться ЦСКА в РПЛ
13:50 · Россия. Премьер-лига
Гогниев подтвердил ссору с Тихим и Гулиевым
13:45 · Россия. Премьер-лига
Дзюбе не важен статус капитана
13:45 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН» от Бубнова
13:42 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил состояние Клаудиньо и Дугласа Сантоса
13:35 · Россия. Премьер-лига
Чурич: «Лебеденко и Рязанцев всегда как-то подкалывают и шутят»
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:27 · Россия. Премьер-лига
Чурич – о новичках «Торпедо»: «Все ребята опытные и хорошие футболисты»
Все новости
Рекомендуем