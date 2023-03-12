Чурич: «Лебеденко и Рязанцев всегда как-то подкалывают и шутят»

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич рассказал о шутках в команде.

«Я могу сказать про балканцев, мы всегда стараемся быть на позитиве и можем подшутить над ребятами [смеётся]. А так, я бы назвал Лебеденко и Рязанцева, они всегда как-то подкалывают и шутят», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

В настоящий момент «чёрно-белая» команда находится в довольно затруднительном положении: после 19 матчей автозаводцы сумели набрать только семь очков, в то время как на спасающей от прямого вылета 14 строчке находится воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 баллов. Также своё слово в этом туре ещё не сказали подмосковные «Химки» (15 место, 13 очков).