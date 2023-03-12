Чурич: «У нас есть все шансы для того, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Игрок «Торпедо» Марио Чурич высказался о шансах своей команды на сохранение прописки в РПЛ.

«Считаю, что это возможно. Конечно, будет очень трудно это сделать, но у нас есть все шансы для того, чтобы остаться в Премьер-лиге. Мы должны приложить все усилия и быть едины», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Ситуация у «автозаводцев», конечно, патовая, но не безвыходная – до окончания нынешнего сезона «чёрно-белым» предстоит провести ещё 11 поединков, что означает розыгрыш 33 очков. У находящегося вне зоны прямого вылета «Факела» в активе находятся 14 очков, а у торпедовцев – семь. Соответственно, при удачном раскладе, исторический клуб Эдуарда Стрельцова удержится в элите российского футбола.