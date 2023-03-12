Чурич – о положении «Торпедо»: «Каждый тренер видит ситуацию по-своему»

Игрок «Торпедо» Марио Чурич поделился своим мнением о не самых успешных выступлениях «чёрно-белых» в последнее время.

«Каждый тренер видит ситуацию по-своему и старается её решить, а мы должны следовать его идеям и постараться выложиться по максимуму, чтобы улучшить команду. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

В настоящее время «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Начали вторую часть российского сезона торпедовцы неудачно – в Кубке России команда на выезде проиграла «Акрону» (0:2), в чемпионате сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) и уступила «Уралу» (0:1).