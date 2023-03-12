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Чурич – о положении «Торпедо»: «Каждый тренер видит ситуацию по-своему»

12 Марта 2023 • 14:44 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Игрок «Торпедо» Марио Чурич поделился своим мнением о не самых успешных выступлениях «чёрно-белых» в последнее время.

«Каждый тренер видит ситуацию по-своему и старается её решить, а мы должны следовать его идеям и постараться выложиться по максимуму, чтобы улучшить команду. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

В настоящее время «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Начали вторую часть российского сезона торпедовцы неудачно – в Кубке России команда на выезде проиграла «Акрону» (0:2), в чемпионате сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) и уступила «Уралу» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Марио Чурич
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