Баньяк – о Горлове: «Он безумно погружён в тактику»

Новобранец этой зимы в стане нижегородского «Пари НН» Маки Баньяк охарактеризовал наставника «горожан» Артёма Горлова, который также этой зимой пришёл в нижегородский клуб.

«Он безумно погружен в тактику, а это сейчас в футболе главное. Я реалист, понимаю это и принимаю. Всё идеально в его работе», - сказал игрок Sport24.

Артём Горлов, напомним, молодой российский тренер. Ему всего 35 лет, однако за его плечами уже работа в нескольких профессиональных российских и зарубежных клубах. Последним местом его работы был красноярский «Енисей» из Первой лиги, который он покинул минувшей зимой и возглавил оставшийся без тренера «Пари НН».

За тренерскую карьеру, которую он начал аж в 2011 году, Горлов возглавлял «Домодедово», «Долгопрудный», литовскую «Палангу», латвиские клубы «Ноа Юрмала» и «Локомотив» из Даугавпилса, а также «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.