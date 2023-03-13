Глушаков назвал поражение от «Ростова» незаслуженным

Центральный полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мыслями о поражении своей команды вчера от «Ростова» в рамках РПЛ. Напомним, нижегородцы вчера в гостях уступили подопечным Валерия Карпина со счётом 1:2.

«Это было очень досадное поражение, незаслуженное. Мы неплохо смотрелись, старались, ребята молодцы, но без поражений не бывает побед. Идём дальше, впереди много игр», - заключил Глушаков в своём Telegram-канале.

Напомним, что после вчерашней неудачи «Пари НН» теперь опустился на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а это зона стыковых матчей. Сместил нижегородский коллектив с «безопасного» 12 места конкурент в борьбе за выживание в виде столичного «Локомотива». У обоих клубов по 19 очков.

Кстати, в 20-м туре Премьер-лиги у команды Глушакова будет отличный шанс исправиться после двух поражений подряд в чемпионате России – дома коллектив Артёма Горлова встретится с главным аутсайдером РПЛ – столичным «Торпедо».