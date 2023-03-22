Колыванов: «Проблема «Торпедо» совсем не в Колыванове»

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился своим мнением об очередной тренерской отставке в Премьер-лиге - расставанию Андрея Талалаева и «Торпедо». Колыванов считает, что вовсе не Талалаев являлся причиной того, что команда не может продемонстрировать свой потенциал и скатилась в аутсайдеры чемпионата.

- Здесь проблема не в Талалаеве. Когда нет результата, любого специалиста убирают. Если команда попадает в премьер-лигу, нужно усиливаться сразу, а не менять тренеров в осенние туры, - цитирует слова Колыванова «Спорт-Экспресс».

Талалаев, расставшийся с «Торпедо», начинал сезон с «Ахматом», но был уволен после восьмого тура по не совсем ясным причинам.