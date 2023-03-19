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Горлов - о новой схеме: «Просто обстоятельства вынудили так»

19 Марта 2023 • 16:34 Комментировать
Пари НН
0:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Очень тяжелый был матч против «Ростова» на неделе. Удалось ли восстановиться физически и психологически?

- Сейчас посмотрим. Мы все усилия для этого приложили, игра покажет. По нашему мнению, да.

- Поменяли вратаря, вместо Гойло играет Нигматуллин, вратарь, который играл и в Кубке. С чем это связано?

- У нас три равноценных вратаря, поэтому Артур в хорошей форме, также как и Никита, как и Артур Анисимов, поэтому выбор такой сделали сегодня.

- Снова в четыре защитника начинает «Пари НН». Можно ли говорить о том, что эта схема теперь станет основной?

- Нет, просто обстоятельства вынудили так, плюс эта схема не так важна. Важны функции игроков, в какие-то фазы игры будет и пять защитников, и три, поэтому номинально это по протоколу. Их, наверное, четыре, поэтому увидим на поле.

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Пари НН Артём Горлов
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ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
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