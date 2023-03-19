​В КДК прокомментировал ситуацию с матчем «Пари НН» - «Торпедо»

Воскресный матч Премьер-лиги России между «Пари НН» и «Торпедо» завершился со счётом 1:1. При этом нижегородцам могут засчитать техническое поражение за участие в матче Ярослава Михайлова, который должен был отбывать дисквалификацию.

Комментарий на этот счёт дал Артур Григорьянц, который является главой Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

«В случае, если будет направлен протест на участие Михайлова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», - высказался Григорьянц, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что у Ярослава Михайлова накопились четыре жёлтые карточки, и он должен был отбыть дисквалификацию.