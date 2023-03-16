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Новичок «Пари НН» Баньяк выбыл на четыре месяца

16 Марта 2023 • 20:13 Комментировать
Пари НН
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Торпедо Москва
19.03 16:30

Ито Толедо, представитель футболиста «Пари НН» Маки Баньяка, рассказал о серьёзной травме камерунского защитника.

«Баньяк порвал мениск на тренировке на прошлой неделе и повредил бедренную кость левого колена. В совокупности он выбыл на четыре месяца», — заявил спортивный директор R14 Agency, чьи слова приводит издание Sport24.

Напомним, что Баньяк перешел в коллектив Российской премьер-лиги на правах аренды с правом выкупа из казахстанского «Кайрата» в конце января нынешнего года. В футболке «Пари НН» защитник не провёл ни одной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Маки Баньяк Ито Толедо
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ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
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