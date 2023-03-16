Новичок «Пари НН» Баньяк выбыл на четыре месяца

Ито Толедо, представитель футболиста «Пари НН» Маки Баньяка, рассказал о серьёзной травме камерунского защитника.

«Баньяк порвал мениск на тренировке на прошлой неделе и повредил бедренную кость левого колена. В совокупности он выбыл на четыре месяца», — заявил спортивный директор R14 Agency, чьи слова приводит издание Sport24.

Напомним, что Баньяк перешел в коллектив Российской премьер-лиги на правах аренды с правом выкупа из казахстанского «Кайрата» в конце января нынешнего года. В футболке «Пари НН» защитник не провёл ни одной игры.