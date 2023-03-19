«Торпедо» отыгралось у «Пари НН» в начале второго тайма

В 20-м туре Премьер-лиги «Пари НН» принимает «Торпедо». Хозяева поля выиграли первый тайм после того, как Кирилл Гоцук здорово сыграл у ближней штанги после подачи углового. На исходе часа игры соперникам нужно начинать все сначала, так как «автозаводцы» отыгрались. Йорди Рейна в окружении соперников сохранил мяч под контролем и с разворота прицельно пробил - 1:1. Это дебютный гол для новичка «Торпедо» в Премьер-лиге.

В таблице «Торпедо» остается последним, а его соперник делит 12-е место с «Крыльями Советов».

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