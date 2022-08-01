Трошечкин: «Талалаев — топ-тренер»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин поделился мнением о гавном тренере грозненской команды Андрее Талалаеве.

В разговоре со Sport24 Трошечкин назвал Талалаева топовым тренером, а также выразил мнение, что в будущем специалист способен возглавить московский «Спартак».

«Некоторые тренеры сразу стартуют в Премьер-лиге с топов. А Талалаев идёт поступательно. Можно процитировать Георгия Черданцева: нужно давать шанс российским тренерам. Талалаев — в числе тех, кто заслужил шанса в первую очередь», — заявил Трошечкин.

Талалаев возглавил «Ахмат» летом 2020 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Крыльях Советов», «Химки» и «Тамбов».