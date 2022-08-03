Агент Тодоровича заявил, что у игрока нет мыслей об отъезде из «Ахмата»

Агент Горан Попов, представляющий интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, прокомментировал будущее своего клиента в клубе.

«Готов ли Дарко остаться здесь еще на два года? Да, он готов оставаться в России. Мыслей об отъезде нет», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Агент отметил, что если поступит хорошее предложение, которое устроит и клуб, и футболиста, то тогда его можно будет рассмотреть, но пока у Тодоровича есть действующий контракт с «Ахматом».

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну результативную передачу.