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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тодоровича заявил, что у игрока нет мыслей об отъезде из «Ахмата»

03 Августа 2022 • 14:48 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00

Агент Горан Попов, представляющий интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, прокомментировал будущее своего клиента в клубе.

«Готов ли Дарко остаться здесь еще на два года? Да, он готов оставаться в России. Мыслей об отъезде нет», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Агент отметил, что если поступит хорошее предложение, которое устроит и клуб, и футболиста, то тогда его можно будет рассмотреть, но пока у Тодоровича есть действующий контракт с «Ахматом».

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Горан Попов Ахмат Дарко Тодорович
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