Сутормин: «Сами себе портим игру»

В матче четвертого тура чемпионата российской Премьер-лиги действующий чемпион «Зенит» снова потерял очки, не сумев переиграть «Ахмат». Еще в конце первой половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве, что значительно осложнило задачу команды Сергея Семака. Алексей Сутормин, проводивший свой сотый матч в российской Премьер-лиге, прокомментировал итоги матча. Он раздосадован тем, что «Зенит» потерял очки.

- Непростая игра, сами себе просто моменты привозим и ломаем игру. Из-за этого игра складывается не по нашему сценарию. Ошибки невынужденные, удаление, моменты создавал «Ахмат». Это все, конечно, нужно уменьшать и не давать столько позволять сопернику, - цитирует полузащитника «Зенита» Sport24.

В пятом туре «Зениту» предстоит встреча с прямым конкурентом в борьбе за чемпионский титул - московским ЦСКА.