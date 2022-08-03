Сутормин назвал задачу «Зенита» в РПЛ

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поведал о целях своей команды на нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги.

«Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата - это наша задача. Прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче», - передают слова полузащитника «Известия».

После трех сыгранных туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против грозненского «Ахмата» на выезде. Поединок состоится 6 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.