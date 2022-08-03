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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин назвал задачу «Зенита» в РПЛ

03 Августа 2022 • 06:37 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поведал о целях своей команды на нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги.

«Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата - это наша задача. Прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче», - передают слова полузащитника «Известия».

После трех сыгранных туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против грозненского «Ахмата» на выезде. Поединок состоится 6 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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