Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о глубине состава петербургского «Зенита».

По мнению специалиста, высокая конкуренция среди игроков «Зенита» способна негативно сказаться на атмосфере в команде.

«Всех накормить одним матчем нельзя. Всё равно придётся кого-то посадить на скамейку запасных. А вот как это всё уже внутри коллектива сгладить — большой вопрос», — цитирует Билялетдинова «Спорт уик-энд».

По этой причине Билялетдинов считает, что зимой петербургский клуб может отдать кого-то из своих футболистов в аренду, если к тому моменту сумеет создать хороший отрыв от преследователей по турнирной таблице РПЛ.