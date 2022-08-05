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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита»

05 Августа 2022 • 10:37 Комментировать
Ахмат
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Зенит
5.20 4.15 1.60
06.08 20:00

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о глубине состава петербургского «Зенита».

По мнению специалиста, высокая конкуренция среди игроков «Зенита» способна негативно сказаться на атмосфере в команде.

«Всех накормить одним матчем нельзя. Всё равно придётся кого-то посадить на скамейку запасных. А вот как это всё уже внутри коллектива сгладить — большой вопрос», — цитирует Билялетдинова «Спорт уик-энд».

По этой причине Билялетдинов считает, что зимой петербургский клуб может отдать кого-то из своих футболистов в аренду, если к тому моменту сумеет создать хороший отрыв от преследователей по турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ринат Билялетдинов
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