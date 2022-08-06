Первые нули сезона: «Зенит» выстоял в Грозном после удаления вратаря, но отстал от «Спартака» и ЦСКА

«Зенит» отправился в Грозный догонять оторвавшихся от него ранее в субботу на три очка «Спартак» и ЦСКА. В этом матче на тренерской скамейке «Ахмата» не находился дисквалифицированный Андрей Талалаев.

Весной «Зенит» выиграл в гостях у «Ахмата» без сверхусилий, забив два мяча и не пропустив ни одного. Но бывало и такое, что грозненцы трижды подряд обыгрывали питерцев, – это история из 2015-2017 годов. Правда, после этого «Зенит» не проигрывал «Ахмату» на протяжении 11 матчей подряд.

По итогам третьего тура в турнирной таблице РПЛ сложилось троевластие – по семь очков у «Зенита», ЦСКА и «Спартака». В четвёртом туре матчи этих трёх клубов были намечены на субботу. «Красно-белые» и «красно-синие» свои победные задачи выполнили раньше, поэтому «сине-бело-голубые» выступили в роли догоняющих.

У «Ахмата» на широкой дистанции случаются разные периоды – иногда он аутсайдер, иногда поднимается в условную зону еврокубков, а обычно является середняком. В новом чемпионате грозненцы стартовали как раз с трёх разных исходов – ничья со «Спартаком», победа над «Факелом» и поражение от «Сочи».

Не особо удался «Зениту» первый тайм в отчётном матче. Не то чтобы кто-то ждал феерии от питерцев в игре, к ней не располагающей, но острого в штрафной «Ахмата» было маловато. Пару раз Клаудиньо не попал в створ на первых минутах, а на двадцатой Мостовой после паса Малкома вышел один на один и забил, но из офсайда, лайнсмен всё контролировал.

В позиционных атаках «Ахмат» тяготел к левому флангу, заработал там пару штрафных. После одного из них дальний удар Садулаева по опускающейся траектории прилетел в руки Одоевского. Это было уже ближе к концу тайма, и «Зенит» тоже всколыхнулся в сие время. Вендел должен был решать в чужой штрафной с паса Вендела, но не попал в левый угол.

Опять же, не всё складывалось гладко у «Зенита» в правой зоне обороны – в зоне ответственности Сутормина и Ловрена. Это вылилось в то, что Одоевский выбежал из штрафной и срубил Садулаева. Арбитр сразу решил, что будет прямая красная карточка вратарю «Зенита» – за лишение соперника явной возможности забить гол. Если бы Садулаев прошёл сквозь барьер Одоевского, то вырвался бы под углом на пустой створ.

Семак пожертвовал Мостовым на поле, заменив именно его Михаилом Кержаковым. Тому сразу пришлось поучаствовать в деле, и он справился, поймав удар Садулаева со штрафного. До конца тайма оставалось несколько минут, и прошли они в равной игре. Естественно, оставались вопросы на вторую половину встречи – насчёт того, скажется ли на питерцах удаление и каким будет итоговый исход. По первым 45 минутам можно было сказать, что игра шла на три результата, прежде всего на ничью.

Около пятидесятой минуты команды обменялись моментами на прострелах, опаснее шанс был у «Зенита». Но ни Малком после выката Сантоса, ни Швец после передачи Богосаваца в створ не попали. Потом Клаудиньо получил повреждение и хромая покинул поле. Вместо него появился Зелимхан Бакаев. На содержание игры в первой половине второго тайма удаление Одоевского особо не повлияло. По-прежнему шла вязкая позиционная игра.

Однако далее зенитовцы стали просаживаться, плюс Кержаков ещё неловко ловил подачи и транслировал неуверенность защитникам гостей. Алип пропустил нормальную передачу своего вратаря мимо себя, и подхвативший мяч Олейников прострелил справа на Агаларова. Лучший бомбардир прошлого сезона попробовал аккуратно подбросить сферу над Кержаковым, но досадно не попал по мячу. Ещё несколько хозяйских ударов был заблокированы.

Эта нулевая ничья стала первой таковой в текущем чемпионате России, и проведший второй тайм вдесятером «Зенит» должен быть рад ей. Последние примерно полчаса питерцы были сконцентрированы на обороне и удержали ничью, скажем так, в не очень благоприятных условиях. Окажись на месте «Ахмата» команда, которая лучше использует свои возможности, петербуржцы вполне бы могли проиграть. Последний, однако, голевой шанс был у гостей. Малком откликнулся на подачу с левого фланга, но не попал головой в ворота.

«Зенит» выпал из триумвирата лидеров, воцарилось двоевластие. Питерцы отстают от ЦСКА и «Спартака» на два балла. Интересно, что «Ахмат» уже успел отобрать очки, помимо «Зенита», как раз у спартаковцев.

Кирилл Иванцов