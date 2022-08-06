Бакаев рассказал о настрое на матч с «Ахматом»

Новичок петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о предстоящем поединке против грозненского «Ахмата» в четвертом туре российской Премьер-лиги.

«Для меня это особенный выезд. Матчи там серьезные, потому что там бывает очень тяжело. Особенный настрой на матчи в Грозном», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, что Бакаев присоединился к петербургскому клубу этим летом, перейдя из «Спартака» на правах свободного агента. В прошлом матче с «Локомотивом» Зелимхан забил дебютный гол за «сине-бело-голубых» в официальной игре.

Матч «Ахмат» - «Зенит» состоится сегодня, 6 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.