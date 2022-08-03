Радченко: Надеюсь, что Ловрен быстро придёт в оптимальную форму

Тренер футбольной академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил выступления защитника «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена.

«Деян пропустил большой отрезок времени. Мелкие травмы его преследовали. Сейчас он вернулся, но нужно набирать игровые кондиции», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Тренер выразил надежду на то, что Деян Ловрен быстро сможет набрать оптимальную форму, потому главный тренер «Зенита» Сергей Семак доверяет защитнику.

33-летний футболист в текущем сезоне принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.