Кержаков: «Особых моментов у «Ахмата» не было»

В матче четвертого тура чемпионата российской Премьер-лиги действующий чемпион «Зенит» снова потерял очки, не сумев переиграть «Ахмат». Еще в конце первой половины встречи «Зенит» остался в меньшинстве, что значительно осложнило задачу команды Сергея Семака. Вышедший в неожиданной ситуации на поле голкипер Михаил Кержаков рассказал о том, как ему жилось в воротах, когда команда играла в меньшинстве.

- Был навал со стороны «Ахмата». И погодные условия сказались, естественно, и то, что мы играли в меньшинстве, конечно. Но таких, прям суперопасных моментов у них, по-моему, не было, - цитирует голкипера официальный сайт «Зенита».

В пятом туре «Зениту» предстоит встреча с прямым конкурентом в борьбе за чемпионский титул - московским ЦСКА.