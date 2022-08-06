Сутормин проводит сотый матч в РПЛ

В матче четвертого тура российской Премьер-лиги действующему чемпиону «Зениту» приходится играть в Грозном с местным «Ахматом». Этот непростой выезд является сотым матчем в карьере полузащитника питерского клуба Алексея Сутормина в российской Премьер-лиге.

Сутормин дебютировал в российской Премьер-лиге в сезоне 2018\2019, когда еще выступал за «Оренбург». С 2019 года он перебрался в состав питерского «Зенита», три раза став чемпионом России с тех пор.

Следить за событиями матча четвертого тура российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Зенитом» можно по ссылке на онлайн-трансляцию на нашем сайте.