Угаров считает, что Малком дёшево обошёлся «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров прокомментировал трансфер полузащитника Малкома Филипе.

«Он дешево «Зениту» обошелся. Если футболист играет в «Барселоне» и даже там голы забивает, то он явно ниже 60 миллионов не стоит», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что покупка Малкома у «Барселоны» является удачной сделкой для «Зенита».

Напомним, «сине-бело-голубые» приобрели бразильца летом 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.