Файзулин заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин считает, что у «сине-бело-голубых» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», — цитирует Файзулина «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге, набрав семь очков после трех туров. «Спартак» и ЦСКА имеют столько же очков, но уступают санкт-петербургскому клубу по дополнительным показателям.

В четвертом туре чемпионата России «Зенит» встретится в гостях с «Ахматом», игра пройдет 6 августа в 20:00 по московскому времени.

На данный момент Файзулин занимает должность спортивного директора в «Акроне».