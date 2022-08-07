Тренер «Ахмата»: «Наш план на матч с «Зенитом» сработал»

Член тренерского штаба грозненского «Ахмата» Юрий Нагайцев высказался о результате вчерашнего матча четвертого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Наш план сработал. Неслучайно мы трижды поймали соперника на карточки: дважды - на жёлтые, один раз - на красную. В целом довольны», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

После четырех туров грозненский коллектив имеет в своем активе пять баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «Ахмат» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Матч пройдет в воскресенье, 14 августа.