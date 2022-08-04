Дьяков: «Если бы уехали иностранцы, «Зенит» уровнялся бы с конкурентами»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков считает петербургский «Зенит» безоговорочным фаворитом на победу в РПЛ. При этом Витали выразил мнение, что команда Сергея Семака уровнялась бы с конкурентами, если бы потеряла своих звёздных легионеров.

«Пока у «Зенита» ноль конкурентов в борьбе за чемпионство. Если бы уехали иностранцы — «Зенит» бы уровнялся с конкурентами», – цитирует Дьякова Sport 24.

Напомним, что «Зенит» потерял Юри Алберто, который отправился в аренду в «Коринтианс». Зато команде удалось сохранить Малкома, Клаудиньо и Вендела.

Дьяков в данный момент выступает за медийную команду «Броук Бойз».