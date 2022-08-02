Нигматуллин назвал три команды, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне РПЛ.

«Петербуржцы традиционно являются фаворитами чемпионата, но надеюсь, что конкуренцию составит «Динамо», ЦСКА, может и «Спартак», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что стабильно смотрится только «Зенит», но ведь сезон очень длинный, поэтому может случиться все, что угодно.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков после трех туров. «Спартак» и ЦСКА имеют столько же баллов в копилке, но уступают «сине-бело-голубым» по дополнительным показателям.