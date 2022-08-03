Семак рассказал, как однажды поужинал с тренером «Спартака»

«Зенит» и «Спартак» - принципиальные соперники на любом уровне, и потому ожидать того, что вне футбольного поля представители клубов могут поддерживать отношения, практически немыслимо.

А вот тренерам этих клубов общаться, в принципе, не возбраняется. Например, наставник чемпионов России Сергей Семак рассказал о том, как однажды он поужинал с бывшим тренером московского «Спартака».

- Если же говорить именно про «Спартак», то вот с Массимо Каррерой мне как-то довелось однажды поужинать в центре Петербурга. От того разговора остались приятные впечатления, цитирует Семака «Спорт-экспресс».

Каррера привел «Спартак» к чемпионскому титулу в 2017 году.