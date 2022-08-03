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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, как однажды поужинал с тренером «Спартака»

03 Августа 2022 • 02:04 Комментировать
Ахмат
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Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00

«Зенит» и «Спартак» - принципиальные соперники на любом уровне, и потому ожидать того, что вне футбольного поля представители клубов могут поддерживать отношения, практически немыслимо.

А вот тренерам этих клубов общаться, в принципе, не возбраняется. Например, наставник чемпионов России Сергей Семак рассказал о том, как однажды он поужинал с бывшим тренером московского «Спартака».

-  Если же говорить именно про «Спартак», то вот с Массимо Каррерой мне как-то довелось однажды поужинать в центре Петербурга. От того разговора остались приятные впечатления, цитирует Семака «Спорт-экспресс».

Каррера привел «Спартак» к чемпионскому титулу в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Массимо Каррера
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АХМАТ ЗЕНИТ
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