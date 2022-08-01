«Црвена Звезда» не хочет отпускать Эраковича в «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в «Зените».

По сведениям «РБ Спорта», накануне товарищеского матча между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» прошли предварительные переговоры по трансферу Эраковича. Отмечается, что сербский клуб не хочет отпускать своего защитника в летнее трансферное окно. В клубе уверены, что после чемпионата мира-2022 в Катаре трансферная стоимость игрока сильно вырастет, и «Црвена» сможет выбрать наиболее выгодное предложение о трансфере из поступивших.

Стоит отметить, что Эракович является приоритетной целью для «Зенита».