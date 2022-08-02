Петржела: «Если бы Дзюба не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о текущей ситуации вокруг экс-форварда питерского клуба Артёма Дзюбы.

Напомним, 33-летний Дзюба покинул «Зенит» в конце мая нынешнего года и до сих пор не сумел найти себе новый клуб.

По мнению чешского специалиста, экс-капитану сборной России мешает жадность. Также Петржела допустил вариант, при котором футболист сможет вернуться в «Зенит».

«Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ.

Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмёт его обратно», — цитирует Петржелу Sport24.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Цвета петербургского клуба Дзюба защищал на протяжении семи последних лет.