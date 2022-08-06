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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Потерять очки можно в каждом матче»

06 Августа 2022 • 00:30 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.20 4.15 1.60
Через 18 ч. 51 мин.

В российском чемпионате Премьер-лиги прошли три тура, в субботу начинается четвертый, и главный тренер лидирующего в турнирной таблице питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что его команде не стоит почивать на лаврах.

По его мнению, потерять очки в нынешних условиях можно буквально в каждом матче. В четвертом туре «Зениту» предстоит сыграть против грозненского «Ахмата».

- Мы в каждой игре можем потерять очки, и это нормально. По большей части команды, которые играют против нас, всегда стараются играть на контратаках, поэтому нам нужно быть очень внимательными, - заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Зенит Сергей Семак
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06.08  20:00 Ахмат ... Зенит 5.20 4.15 1.60
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