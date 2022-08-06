Семак: «Потерять очки можно в каждом матче»

В российском чемпионате Премьер-лиги прошли три тура, в субботу начинается четвертый, и главный тренер лидирующего в турнирной таблице питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что его команде не стоит почивать на лаврах.

По его мнению, потерять очки в нынешних условиях можно буквально в каждом матче. В четвертом туре «Зениту» предстоит сыграть против грозненского «Ахмата».

- Мы в каждой игре можем потерять очки, и это нормально. По большей части команды, которые играют против нас, всегда стараются играть на контратаках, поэтому нам нужно быть очень внимательными, - заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».