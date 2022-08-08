Мостовой: «Зенит» может быть доволен ничьей с «Ахматом»

Экс-полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о ничейном результате поединка между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (0:0) в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«В Грозном не бывает просто ни одной команде, даже самой топовой, даже в равных составах. А в меньшинстве «Зенит» может быть доволен ничьей», - приводят слова эксперта «Известия».

По итогам четырех сыгранных туров чемпионата России петербургский коллектив набрал восемь баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего ЦСКА на два балла.