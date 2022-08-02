Канчельскис уверен, что «Зенит» будет доминировать в РПЛ ещё больше пяти лет

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал гегемонию «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Сине-бело-голубые» доминировали и будут доминировать в РПЛ еще очень много лет. Думаю, даже больше пяти», — сказал Канчельскис «РБ Спорту».

Экс-игрок пожелал «Зениту» стабильного финансирования и в дальнейшем, а в будущем, возможно, кто-то сможет навязать борьбу «Газпрому».

Напомним, санкт-петербургский клуб выиграл четыре последних розыгрыша Российской премьер-лиги. В текущем сезоне «Зенит» лидирует, набрав семь очков после трех туров. Столько же очков у «Спартака» и ЦСКА, которые уступают «сине-бело-голубым» по дополнительным показателям.