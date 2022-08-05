Погребняк высказался о большом количестве легионеров в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о количестве иностранных игроков в санкт-петербургском клубе.

«Конечно, уже настораживает, что у них в составе не так много русских. У них иностранцы другого качества, чем где-либо еще. Реально делают игру», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Эксперт пожелал российским игрокам «Зенита» хорошей конкуренции с легионерами. Хотелось бы видеть больше российских игроков в составе, добавил Погребняк.

«Сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков в трех встречах.