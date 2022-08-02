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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак ответил, обижен ли он на Дзюбу и Оздоева

02 Августа 2022 • 00:19 Комментировать
Ахмат
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Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00

Недавно питерский «Зенит» покинули нападающий Артём Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев, причем сделали они это не в лучших чувствах - ни один, ни другой не попрощались с главным тренером клуба Сергеем Семаком. Журналисты спросили наставника «Зенита», обидела ли его эта ситуация. Семак ответил, что со временем Дзюба и Оздоев поймут ситуацию должным образом.

- Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА, - ответил Семак, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».

Артём Дзюба выступал за питерский клуб с 2015 года, Оздоев присоединился к клубу в 2018 году. После трех туров нового чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата с семью очками. В последнем туре питерская команда уничтожила на своем поле московский «Локомотив», забив тому пять безответных мячей. В следующем туре действующий чемпион России отправится в Грозный к «Ахмату», эта встреча состоится шестого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Артём Дзюба Магомед Оздоев
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АХМАТ ЗЕНИТ
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