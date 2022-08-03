Семак не считает, что Кругового нужно отпустить в аренду

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, имеет ли смысл отпустить Данила Кругового в аренду, чтобы он получал больше игрового времени. По мнению тренера, защитник должен остаться в команде.

«Место мы ему найдём - главное, чтобы он играл. По поводу аренды - не думаю, что он молодой игрок, которому требуется то или иное развитие. Он уже готовый, сформировавшийся футболист. Конечно, ему есть над чем работать. Но в целом это крепкий игрок нашей обоймы», - высказался Семак, слова которого приводятся на клубном сайте «Зенита».

В сезоне 2022/2023 Данил Круговой провёл на футбольном поле только 37 игровых минут. Основная позиция футболиста – левый защитник. Здесь основным игроком «Зенита» на сегодняшний день является Дуглас Сантос.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 6 августа – в гостях у «Ахмата». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.