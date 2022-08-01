Угаров высказался о возможном переходе Эраковича в «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский «Зенит».

«Мы же не знаем ситуацию с Ловреном. Наверное, «Зенит» на всякий случай готовит замену. Может, есть какая-то договоренность, что Ловрен может уйти в любой момент», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сербский клуб не намерен отпускать своего защитника в текущее трансферное окно, они уверены в том, что Эракович значительно вырастет в цене после чемпионата мира в Катаре. На данный момент портал transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.