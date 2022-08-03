Семшов: «Зенит» — претендент номер один на чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о выступлениях «сине-бело-голубых».

«Изначально говорил, что «Зенит» — претендент номер один на чемпионство. В игре с «Локомотивом» команда это доказала, несмотря на первую половину встречи», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Эксперт считает, для того, чтобы другим командам бороться с «Зенитом» за золотые медали, им необходимо не терять очки с клубами, которые располагаются в нижней части турнирной таблице.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России, набрав семь очков после трех туров. Столько же баллов у «Спартака» и ЦСКА.