Радимов: Я очень рад, что Одоевский — номер один в «Зените»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

«Одоевский может стать полноценным первым номером на долгие годы? Вполне. Ногами он стал играть гораздо увереннее. На выходах он всегда хорошо играл», — цитирует Радимова Sport 24.

Тренер отметил, что трудолюбие и человеческие качества у Одоевского на высоком уровне, очень рад, что он является первым номером в «Зените».

19-летний голкипер в текущем сезоне провел четыре встречи во всех турнирах, в которых пропустил один мяч и три встречи провел на «ноль». Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.