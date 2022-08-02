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Радимов: Я очень рад, что Одоевский — номер один в «Зените»

02 Августа 2022 • 17:38 Комментировать (1)
Ахмат
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Зенит
5.00 4.20 1.62
06.08 20:00

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

«Одоевский может стать полноценным первым номером на долгие годы? Вполне. Ногами он стал играть гораздо увереннее. На выходах он всегда хорошо играл», — цитирует Радимова Sport 24.

Тренер отметил, что трудолюбие и человеческие качества у Одоевского на высоком уровне, очень рад, что он является первым номером в «Зените».

19-летний голкипер в текущем сезоне провел четыре встречи во всех турнирах, в которых пропустил один мяч и три встречи провел на «ноль». Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Даниил Одоевский
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